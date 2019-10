Dimentica le due gemelle nell'auto, morte di caldo. «Temperatura interna di 50 gradi»

Aveva lasciato le due gemelle che aveva ricevuto in affidamento in macchina mentre era andata a casa del fidanzato. Era il 29 settembre e le temperature a Hinesville, in Georgia, erano così alte che le due bambine sono morte per un colpo di calore: dentro il veicolo si toccavano i 50 gradi. Ora Claudette Foster si è consegnata alle forze dell'ordine. A dare la notizia sono i siti di cronaca locale, su comunicazione dello stesso Dipartimento di Polizia di Hinesville.

Twins found dead in Hinesville were at the home of their foster mother’s boyfriend when they disappeared. A DFCS case file said employees expressed concern about them being there just two days before their deaths. https://t.co/PmQHAdGwJF

— WALB News 10 (@WALBNews10) October 22, 2019