Bambina di 5 anni violentata e uccisa, il corpo bruciato in una discarica: arrestato il vicino di casa

Ha un volto e un nome l'uomo che ha ​violentato e ucciso Marwa, una bambina cristiana di 5 anni il cui corpo è stato bruciato e poi gettato in una discarica a Karachi, in Pakistan. La polizia pachistana ha detto di avere arrestato oggi a Karachi l'uomo accusato di avere violentato e ucciso la piccola di 5 anni. Secondo gli inquirenti si tratta di un vicino della famiglia della vittima. Marwa era stata sequestrata, violentata e uccisa, prima che il suo corpo fosse bruciato e abbandonato in una discarica.

In Karachi the biggest city of Pakistan there is a huge Christians Colony named Essa Nagri. There a 5 years old Christian girl named Marwa was kidnapped. After that, kidnapper raped and killed her. Then they burnt her body and throw her in a big pile of trash near Essa Nagri. pic.twitter.com/ektU7muDcY — Maya (@MayaNair69) September 8, 2020

Secondo un rapporto di Sahil, un'organizzazione attiva nell'ambito della protezione dell'infanzia, durante i primi sei mesi di quest'anno in Pakistan sono stati 13 i bambini e ragazzi e 12 le bambine e ragazze ad essere uccisi dopo essere stati violentati.

Another day, another story

A little girl Marwa fr0m Karachi was kidnapped two days earlier, She was Raped, killed and her Body was burned after Death...

How can Animals like that part of our society, I'm totally Speechless 💔🙏#JusticeForMarwah pic.twitter.com/VnIqqDi3za — Shazmeen khaliq (@Eshuu_Qureshi) September 8, 2020

