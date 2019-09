Bambina di otto anni muore in Brasile: «Colpita da un colpo sparato dalla polizia»

A Rio de Janeiro una bambina di otto anni è morta dopo essere stata colpita alla nuca da un colpo sparato dalla polizia, secondo i testimoni. Che, scioccati dalla vicenda, hanno iniziato a inondare i social con le foto della piccola Agatha, sorridente e felice mentre indossa un costume da Wonder Woman, per denunciare l'aggressiva politica del governatore di Rio Wilson Witzel, alleato del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro.

Centinaia di persone, tra le quali attivisti delle favela, politici e il presidente dell'associazione degli avvocati di Rio, hanno manifestato nelle strade nella favela del Complexo do AlemÆo, dove venerdì è stata colpita Agatha, morta successivamente in ospedale. E i post con la foto della bimba e l'hashtag #aculpaedowitzel (è colpa di Witzel) hanno inondato i social. Alcuni hanno condiviso un cartone animato di Witzel sorridente che si asciugava il sangue dal viso. Oggi per il suo funerale nuova manifestazione con i bambini che hanno marciato, con in mano palloncini gialli, sotto lo striscione «smetti di ucciderci».

La “Guerra contra las drogas” que defienden el gobernador de Rio y el presidente de Brasil nos acostumbró a llorar por lo menos una vez por semana. Cuando llegará la guerra contra el cierre de escuelas, desempleo, hambre? pic.twitter.com/jM3cHLUYs7 — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) September 21, 2019

