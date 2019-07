Si infila nella fossa dei coccodrilli, bambina di 2 anni mangiata viva: il padre cerca di recuperare i resti

Una bambina di due anni è stata uccisa dai coccodrilli dopo essersi infilata nel loro recinto in Cambogia. Rom Roath Neary è morta dopo essersi allontanata dai suoi genitori e scavalcato un varco di una recinzione nella fattoria di coccodrilli della sua famiglia, a Siem Reap. Dopo la sua morte, il padre si è arrampicato sulla staccionata per salvare i suoi resti, mentre i coccodrilli stavano ancora combattendo su di lei, ma non è riuscito a salvare molto.

Il tenente della polizia, Och Sophen, ha spiegato che la madre della bambina, che aveva appena partorito un altro figlio, aveva perso di vista per qualche minuto la piccola Rom perché era impegnata a cambiare il neonato. Il papà, invece, era tornato a casa più tardi, e ha subito capito che sua figlia era scomparsa e iniziò a cercarla nella tenuta, prima di scoprire l’orribile verità. Il tenente ha aggiunto: «Ha trovato un teschio nel recinto dei coccodrilli. Ha confermato che la figlia è caduta nel recinto degli animali che l’hanno uccisa, lasciando solo il suo cranio». I genitori di Rom, i cui nomi non sono stati rilasciati, avevano costruito una recinzione attorno alla fossa dei coccodrilli, ma la bambina era stata in grado di arrampicarsi attraverso un varco nella barriera.



La polizia ha avviato un’indagine sulla tragedia. Hanno anche lanciato un avvertimento alle famiglie con allevamenti di coccodrilli per tenere d’occhio i loro bambini in ogni momento. Il video scioccante, girato da un testimone oculare, di coccodrilli in lotta per i resti di Rom e suo padre che entra nel recinto per recuperare il suo cranio è stato condiviso su Facebook e piattaforme social. Ci sono molte fattorie di coccodrilli in Cambogia, specialmente nella provincia di Siem Reap, che allevano questi animali per la loro pelle.

