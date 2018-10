La mamma fugge dopo l'incidente del marito: bimba di 6 anni si prende cura da sola del papà paralizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jia Jia ha solo sei anni, ma è già una guerriera. Il destino, che le ha fatto conoscere presto tutto il bene e tutto il male del mondo, ha fatto di lei una ragazzina dalla tempra eccezionale e dalle idee chiarissime. La sua era una famiglia normale fino a due anni fa, quando il padre, Tian Haicheng, nel marzo 2016 rimase paralizzato dal petto in giù a soli 40 anni in seguito a un incidente stradale.Dopo soli due mesi la madre di Jia Jia, dopo sette anni di matrimonio, ha abbandonato lei e il marito andando via dalla loro casa nella provincia di Ningxia, in Cina, e portando con sé il figlio maggiore: ad appena quattro anni la piccola si è ritrovata a essere l'unico sostegno di un uomo ormai allettato e incapace di provvedere a se stesso. Chiunque altro, a quell'età, sarebbe crollato. La madre, un'adulta, è fuggita come una vigliacca, spaventata dalla vita che le sarebbe toccata se fosse rimasta. Lei, così piccola, ha deciso che doveva diventare immediatamente adulta, e andare avanti a tutti i costi senza scoraggiarsi mai.Da quel momento in poi Jia Jia è diventata una "capofamiglia". Si alza alle 6 del mattino per massaggiare per mezz'ora i muscoli di suo padre, gli fa lavare la faccia e i denti e poi va a scuola. Quando lei non è in casa sono i nonni, entrambi anziani agricoltori, a prendersi cura di Tian, ma quando torna e lei a preparargli la cena e ad aiutarlo a spostarsi utilizzando un paranco, un attrezzo per sollevare pesi, che le consente di portarlo dal letto sulla sedia a rotelle. Jia Jia, inoltre, è orgogliosa della sua specialità: radere la barba al padre. «All'inizio - racconta - non ero molto brava, qualche volta l'ho tagliato in faccia, facendolo sanguinare, ma papà mi ha detto che non gli avevo fatto male. Ora, invece, sono diventata molto brava: mia nonna dice che lo rado molto bene».«Non sono affatto stanca di prendermi cura di lui - continua la bimba - E' giusto così, ha bisogno di me e io non lo lascio solo. La mamma? Non mi manca affatto. Quando andò via disse che sarebbe stata solo per pochi giorni dai genitori, invece ci ha lasciati soli e non si è fatta più vedere. Avrebbe dovuto restare qui e prendersi cura di papà, ma non lo ha fatto: una donna così non può mancarmi. Per mio fratello, invece, mi dispiace: lui sì che mi manca, gli volevo tanto bene, vorrei che fosse qui».Il grande cruccio di Tian, ora, è dover dipendere dall'aiuto economico dei genitori per affrontare le spese quotidiane e i costi delle cure mediche, visto che non è più in grado di lavorare. Per trovare un supporto finanziario ha creato un account su Kuaishou, una delle app cinesi di streaming live, dove trasmette le varie fasi della sua giornata mostrando come la figlia si prenda cura di lui ogni giorno, nella speranza di ricevere aiuto da utenti generosi: un'idea che sta avendo successo, visto che finora ha raccolto 480.000 follower, tutti toccati dalla volontà, dalla dedizione e dal coraggio di Jia Jia. I video sono virali sui social e per tutti la bimba è diventata "il piccolo angelo".