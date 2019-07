Bimba di 18 mesi precipita dalla nave da crociera e muore, la famiglia accusa la Royal Caribbean

La famiglia di Chloe Wiegand, la bimba di 18 mesi morta a Porto Rico dopo essere scivolata da una nave da crociera, accusa la Royal Caribbean di negligenza. La bimba, secondo i rapporti della polizia, sarebbe morta precipitando da un'altezza di circa cento metri dalla nave ancorata in porto dopo essere scivolata dalle mani del nonno che la stava facendo penzolare all'esterno della finestra della loro cabina.

Ma secondo Michael Winkleman, l'avvocato di Miami assunto dalla famiglia, il nonno non era a conoscenza che la finestra fosse aperta. «L’ha sollevata e messa su una ringhiera dove pensava che ci fosse un vetro di protezione che però non c'era - ha spiegato - Perché lasciare una finestra aperta in un'intera parete di vetro piena di finestre in una zona per bambini?».



The distraught family of a 1½-year-old girl, who died after falling from the 11th story of Royal Caribbean's Freedom of the Seas in Puerto Rico, is disputing reports the child’s grandfather is responsible and has hired a Miami maritime attorney. @CBS4Tedhttps://t.co/VY2ZhWtjX8 pic.twitter.com/bhY36J1utI — CBS4 Miami (@CBSMiami) 9 luglio 2019

La compagnia della nave però non si è pronunciata, limitandosi a dichiararsi rattristata e a disopsizione della famiglia. «Per rispetto della loro privacy, non abbiamo in programma di commentare ulteriormente l'incidente», hanno dichiarato.