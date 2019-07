Lo scivolo gonfiabile del parco acquatico cede, bambina muore sotto gli occhi della madre

Lo scivolo gonfiabile sul quale stava giocando ha ceduto ed è morta. Una bimba di 8 anni è stata schiacciata dal peso di uno scivolo acquatico con il quale si stava divertendo in compagnia dei suoi genitori. La piccola è rimasta intrappolata all'interno del gonfiabile parzialmente sgonfio fino a morire soffocata per mancanza di ossigeno. I fatti si sono svolti in un resort a Huangshan, una popolare città turistica nella provincia di Anhui nella Cina orientale. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che hanno provato di tutto per aiutare la piccola, ma ogni tentativo è stato vano.

#3Novices In a heartbreaking video taken at the scene, the girl’s mum is heard screaming for help https://t.co/npn2gLD7uQ A schoolgirl was crushed to death after the inflatable water slide she was playing on suddenly collapsed at a holiday park in China. #OnlineMedia #News — 3Novices Australia (@3novicesSydney) July 23, 2019

dicendo che nel momento in cui si è verificato l'incidente c'erano troppe persone presenti e per questo la struttura ha ceduto. Altre quattro persone sono rimaste bloccate nello scivolo. Sono stati portati in ospedale , ma nessuno sarebbe in gravi condizioni, secondo il rapporto, come riporta anche il Sun . Insieme alla piccola era presente anche la madre che però non ha fatto in tempo a metterla in sicurezza. Ora sono in corso delle indagini per capire con precisione cosa possa essere accaduto.