Bimba di 8 anni muore dopo un malore su un volo diretto a Chicago: l'aereo costretto all'atterraggio di emergenza

Una tragedia a bordo di un volo commerciale dove, stando a quanto si apprende dalle autorità, è morta una bambina di otto anni dopo aver subito un'emergenza medica. Il volo della compagnia SkyWest è partito da Juplin, Missouri, nella prima mattinata di giovedì 13 giugno ed era diretto a Chicago quando è stato dirottato a Peoria, circa 45 minuti dopo il decollo. La bambina viaggiava con la sua famiglia ed era diretta verso la meta delle vacanze, ma ha avuto un problema di salute in seguito al quale non ha più risposto. Il volo è stato quindi costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza. Una volta a terra, Sydney, la bambina, è stata soccorsa dai sanitari ed è stata portata d'urgenza in ospedale, dove però è stata dichiarata morta nonostante tutti gli aggressivi sforzi di rianimazione.

L'autopsia è prevista nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno per i dovuti accertamenti.

Il medico legale ha riportato: «La sua famiglia ha immediatamente informato il personale di volo delle sue condizioni e questi hanno iniziato a prestare aiuto. Per favore, tenete la famiglia del bambino e tutti coloro che sono stati coinvolti in questa esperienza traumatica nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere».