Eroina alla figlia per farla dormire: bimba di 1 anno muore. «Non volevo farle del male»

Strofinava eroina sulle gengive della sua bambina per farla addormentare. Kimberly Nelligan, 33enne di Bangor (nello stato del Maine), è stata arrestata lo scorso martedì 17 settembre, a quasi un anno di distanza dalla morte della figlia. Gli esami hanno rintracciato nel corpo della piccola Jordy, 1 anno, la presenza di fentanil oppiaceo sintetico, una potente sostanza che viene spesso mescolata all'eroina.

Bimba di 2 mesi muore per overdose, i genitori l'avevano lasciata vicino all'eroina



Kimberly Nelligan allegedly told the child's father that she would never hurt the girl on purpose, and that she had done the same thing with their two older children when they were younger. https://t.co/whU0UyOsls

— WPMT FOX43 (@fox43) 18 settembre 2019