Bambina di 5 anni va a scuola da sola e chiede aiuto alla maestra: «Mamma è a terra e non riesco a svegliarla»

Una bambina di 5 anni ha salvato la vita della mamma in shock settico: è rimasta con lei tutta la notte e poi ha chiesto aiuto ad uno dei suoi maestri andando a scuola a piedi vestita con un abito da principessa e stivali di gomma. Leisha Davies, 35 anni, aveva perso i sensi, così sua figlia Poppy Davies è andata a scuola, non lontana da casa sua e ha lanciato l'allarme: «La mamma è a terra e non riesco a svegliarla».

Sua madre Leisha Davies, 35 anni, aveva perso i sensi nella sua camera da letto nella loro casa di Pontllanfraith, vicino a Blackwood, in Galles, e rischiava di perdere la vita essendo in shock settico.

Era priva di sensi dalla notte precedente, ma la sua piccola eroina era rimasta con lei fino al mattino prima di chiedere aiuto agli insegnanti della scuola elementare di Pontllanfraith.

La vicenda

Leisha era stata sottoposta a un'operazione per una torsione all'intestino, ma non si sentiva in gran forma: le gambe e il viso si erano gonfiati visibilmente. La notte dello shock settico suo marito Ryan stava facendo il turno di notte al lavoro.

La vicenda risale al 18 gennaio e l'ultima cosa che l'operatrice di salute mentale Leisha ricorda è Poppy che saltellava vestita da principessa. Poi la donna è crollata e ha perso conoscenza. La 35enne ha raccontato: «Mia figlia ha passato tutta la notte con me, non sapeva cosa fare. La mattina del 19 gennaio con addosso il suo vestito da principessa, gli stivali di gomma e la sua coroncina ha aperto la porta d'ingresso ed è andata a scuola proprio davanti a casa nostra. È entrata nella sua aula e ha detto all'insegnante: "La mamma è a terra e non riesco a svegliarla"».

La piccola Poppy Davies con mamma Leisha e papà Ryan Davies

Due degli insegnanti di Poppy sono andati a casa e sono rimasti sorpresi per quello che hanno visto: la donna era accasciata sul pavimento, così hanno subito chiamato un'ambulanza. Poppy è ritornata a scuola, e la madre in ospedale. Un'aeroambulanza è atterrata sul terreno della scuola, ma Leisha aveva bisogno di attrezzature per mantenerla in vita che non potevano essere trasportate in aereo.

Leisha dopo tre settimane di coma farmacologico

È stata portata al Grange University Hospital di Cwmbran dove si è scoperto che era in shock settico e aveva un polmone che funzionava solo per il 15%. Le è stato indotto il coma farmacologico dopo due arresti cardiaci. Il suo medico, David Hepburn, ha riferito che Leisha aveva bisogno di un trattamento di ossigenazione extracorporea della membrana (Ecmo) per cui è stata trasferita al Bristol Royal Infirmary. La donna è rimasta in coma per tre lunghe settimane. Poi il lieto fine.