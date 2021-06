Ritrovata la bambina di 4 anni scomparsa: Scarlet sta bene ed è tornata tra le braccia dei genitori

Ritrovata sana e salva Scarlet Duddy, la bambina di 4 anni scomparsa lunedì mattina dal parco giochi di Sprinftown Industrial Estate a Derry in Irlanda del Nord. Lo hanno dichiarato con un tweet i poliziotti della cittadina. «Scarlet è stata trovata sana e salva questo pomeriggio, e vogliamo ringraziare tutti per l'aiuto dopo il nostro appello», hanno scritto in un tweet ieri sera.

We would like to update you that we are no longer looking for four-year-old Scarlet Duddy who was reported missing from Derry/Londonderry yesterday (28 June).

Scarlet has been found safe and well this afternoon, and we want to thank everyone for their help with our appeal.

— Police Derry City and Strabane (@PSNIDCSDistrict) June 29, 2021