Balena inghiotte un sommozzatore alla ricerca di aragoste. «Non sapevo come uscire, ho temuto il peggio»

Un sommozzatore ha raccontato di aver temuto di essere morto dopo che era stato inghiottito da una balena. Michael Packard stava pescando aragoste nel mare di Cape Cod, in Massachusetts, quando ha avuto «l'incontro biblico» con la megattera.

L'episodio con il mammifero gigante risale al 2021. Il padre di due figli era entrato in mare per la sua seconda immersione della giornata per raccogliere aragoste dal fondo dell'oceano quando a 3 metri dal fondo è stato colpito da quello che, a suo dire, sembrava un camion da 100 tonnellate.



Cosa è successo

«All'improvviso ho sentito un'enorme spinta e subito dopo era tutto nero», ha raccontato Michael al Cape Cod Times. «Sentivo che mi stavo muovendo e potevo sentire il suono della balena che stringeva i muscoli della sua mascella». L'uomo ha raccontato che all'inizio pensava di trovarsi all'interno di uno squalo bianco, ma non sentiva alcun dente e non aveva riportato ferite evidenti.



Michael ha dichiarato: «Ho pensato tra me e me: "Non c'è modo di uscire da qui. Sono finito, sono morto". Riuscivo a pensare solo ai miei ragazzi, che hanno 12 e 15 anni». Michael ha dovuto tastare nell'oscurità mentre si trovava all'interno della bocca della balena.



La balena iniziò a scuotere la testa e Packard capì che la creatura non gradiva del fatto di averlo in bocca.

L'uomo ha stimato di essere rimasto all'interno della balena per 30-40 secondi prima che questa venisse finalmente a galla. «Ho visto la luce, la balena ha iniziato a scuotere la testa da una parte all'altra e subito dopo mi sono ritrovato all'esterno», ha aggiunto Michael. «Non potevo crederci. Non potevo credere di esserne uscito».

Il suo compagno di equipaggio, che aveva scrutato disperatamente l'acqua alla ricerca delle bolle rivelatrici del respiratore a ossigeno di Michael, lo ha riportato in barca. Intervenendo al Jimmy Kimmel Show, Michael ha scherzato: «Voglio scusarmi con la balena per averla ostacolata... non lo farò mai più».



La balena: i numeri

Le megattere possono raggiungere i 16 metri di lunghezza e pesare circa 36 tonnellate. Tendono a nutrirsi spalancando la bocca per ingurgitare quante più prede possibili, come pesci o krill. «In base a quanto descritto, si tratta di un errore e di un incidente da parte della megattera», ha dichiarato Jooke Robbins, direttore degli studi sulle megattere presso il Center for Coastal Studies di Provincetown.