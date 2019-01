Nei Balcani emergenza per abbondanti nevicate

Le incessanti nevicate degli ultimi giorni stanno creando seri problemi in vari Paesi balcanici, in particolare Kosovo, Serbia e Montenegro. I media riferiscono di decine di località isolate per la impraticabilità di strade e ferrovie. L'aeroporto di Pristina, la capitale kosovara, è stato chiuso a tratti durante la giornata, mentre le autorità serbe hanno proclamato lo stato di emergenza in alcune località dove nevica ininterrottamente da un paio di giorni. A ostacolare la circolazione, oltre all'abbondante manto nevoso, sono il ghiaccio e la nebbia, presente quest'ultima sopratutto al mattino e nelle ore notturne. © RIPRODUZIONE RISERVATA