Bruxelles, caos in aeroporto: 60 voli partiti senza bagagli

Caos in aeroporto in Belgio. Sono 60 i voli partiti dall'aeroporto Zaventem di Bruxelles lasciando a terra tutte o buona parte delle valigie dei passeggeri, rispetto ai circa 30 segnalati in mattinata, ed è caos nello scalo principale del Belgio e importante hub internazionale, a causa di un guasto al sistema di gestione bagagli. Anche per lo scalo di Zaventem questo è un fine settimana di esodo, con oltre 170 mila passeggeri attesi tra oggi e domani.

Pilota d'aereo sale a bordo ubriaco: arrestato prima del volo

A provocare il guasto al sistema di smistamento bagagli, secondo quanto spiegato da un portavoce dell'aeroporto, è stata la cinghia di una valigia che ha bloccato i meccanismi. Nonostante il problema sia stato risolto, lo scalo non riesce però a gestire l'eccedenza causata dal guasto, proprio a causa dell'affluenza eccezionale di passeggeri. Secondo vari siti online di informazione, questa è la terza volta, dall'inizio dell'estate, che il sistema finisce in panne, ogni volta per motivi diversi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA