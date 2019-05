«Archie-scimpanzè», giornalista licenziato dalla Bbc dopo il tweet scherzoso

Il conduttore televisivo Danny Baker è stato licenziato dalla Bbc per una "battuta" su Twitter sul nuovo bambino del Duca e della Duchessa di Sussex. Il post, ora cancellato, mostrava l'immagine di una coppia che si tiene per mano con uno scimpanzé vestito con abiti con la didascalia: "Royal Baby lascia l'ospedale". Il presentatore è stato accusato di prendere in giro la dinastia non nobile della duchessa. Un portavoce della Bbc ha detto: «E' stato un grosso errore da parte di Baker, che va contro i valori che noi, come stazione, intendiamo incarnare. Danny è un brillante conduttore televisivo ma non presenterà più uno spettacolo settimanale con noi».

Baker, 61 anni, si è difeso dicendosi dispiaciuto e al suo mezzo milione di follower ha detto : «La mia battuta non voleva essere offensiva. «Avrei usato la stessa stupida foto per qualsiasi altro parto reale o Boris Johnson o anche uno dei miei. È un'immagine divertente. Ad ogni modo chiedo scusa al piccolo Archie».

Ultimo aggiornamento: 12:57

