«Dov'è ora Babbo Natale?»: ecco come seguire il suo viaggio in diretta

«Dov'è ora Babbo Natale?». «Quando arriva in Italia?. E' iniziato il conto alla rovescia per la notte di Natale e ora è possibile tracciare il percorso della slitta di Babbo Natale grazie al programma NORAD Tracks Santa che a partire da quest’anno è disponibile anche in italiano. Attraverso questo servizio, è possibile scoprire qual è il percorso che Babbo Natale sta effettuando in tempo reale, dopo aver lasciato il Polo Nord, per raggiungere le case di tutti i bambini del mondo e consegnare i loro regali.Visitando il sito NORAD Tracks Santa , è possibile monitorare il conto alla rovescia fino alla notte della Vigilia di Natale. Inoltre, i più piccoli possono contattare, telefonicamente o via social, i tanti “aiutanti di Babbo Natale” (sia civili volontari sia membri dell’esercito) che risponderanno a tutte le loro domande tramite i vari canali.