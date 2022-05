«Azovstal luogo della mia vita e morte», l'addio del fotografo-combattente prima della resa

Lo hanno soprannominato "gli occhi di Azovstal" perchè con la sua macchina fotografica ha documentato per 86 giorni la resistenza all'interno dei sotterranei dell'acciaieria e le sue foto sono state pubblicate nei giornali di tutto il mondo. Il fotografo combattente Dmytro Kozatsky, soprannominato 'Orest', si prepara a lasciare l'acciaieria dove ha combattuto come mebro del battaglione Azov.

«Beh, questo è tutto. Grazie per il rifugio, Azovstal è il luogo della mia morte e della mia vita». È stato il suo straziante saluto, pubblicato su un Tweet insieme ad altri due scatti.

Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя. pic.twitter.com/uPa7bKyP1B — Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022

Come ultimo gesto, ha caricato tutte le foto scattate all'interno dei sotterranei dell'impianto industriale in una cartella di Google Drive e ha chiesto di inviarle a concorsi fotografici: "A proposito, mentre sono in cattività, ti lascerò le mie foto con una qualità migliore, inviale a tutti i premi giornalistici e ai concorsi fotografici, se vinco qualcosa, sarò molto contento dopo il mio rilascio. Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto» ha scritto su Twitter.