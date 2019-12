Impeachment, l’avvocato di Trump in tribunale con i documenti nella busta della spesa

«Trump non ha abusato del suo potere né ha ostruito il congresso, non c’è alcuna prova», ha ribattuto l’altro giorno Stephen Castor, l’avvocato che per conto dei Repubblicani difende il presidente Usa davanti alla commissione giustizia della camera. «I democratici vogliono l’impeachment perché non sono d’accordo con le sue politiche», ha aggiunto. Fin qui la cronaca di una giornata, ma la cosa che ha fatto scatenare gli utenti di internet (e non solo) è stato ben altro. Cosa? Uno scatto che immortala Castor all’ultima udienza con una grossa busta della spesa con dentro i documenti legali. Insomma una borsa di Fresh Market invece della tradizionale valigetta nera con tanto di combinazione segreta (vista l’importanza di quei documenti). L’accessorio (che ha colpito tutti) era verde brillante con la scritta “vivi, mangia, fai acquisti, riutilizzi” su un lato e sull’altro la foto del pane. Questa immagine ha catturato immediatamente migliaia e migliaia di persone sui social, con una sfilza di commenti di tutti i tipi. E intanto il negozio ha annunciato un omaggio per l’avvocato : “Una valigetta”.

«Ma Steve Castor è davvero il miglior avvocato che i repubblicani potevano trovare per difendere Trump nelle udienze sull’impeachment?», ha commentato Keith Boykin della Cnn, condividendo un video di Castor mentre entra in aula in giacca e cravatta con la borsa della spesa.

George Conway, marito del consigliere del presidente Kellyanne Conway, ha ironizzato «una borsa dall’aspetto molto liberale». E ha aggiunto: «Spero che gli addetti alla sorveglianza di Capitol Hill abbiano controllato il tofu e il cavolo». Conway, come un certo numero di utenti su Internet, ha scambiato la borsa Fresh Market con una borsa Whole Foods (Fresh Market è un concorrente di Whole Foods). Più precisamente Whole Foods è di proprietà del boss di Amazon Jeff Bezos, che attira frequenti critiche da parte di Trump.

Intanto ieri pomeriggio, da Fresh Market hanno commentato su Twitter: «Siamo i produttori di valigette ufficiali di Steve Castor». E ancora: «Puoi riempire la tua valigetta con file o cibo delizioso (la nostra preferenza). Indica l’hashtag #TFMBriefcase delle prossime 24 ore in negozio per ottenere gratuitamente la tua valigetta (ovvero borsa riutilizzabile!)».



