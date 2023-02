Avvocato muore dopo che la sua pistola nascosta esplode durante la risonanza magnetica

Un avvocato è morto dopo che è stato colpito accidentalmente dalla sua stessa pistola che non aveva tolto prima di entrare nella sala di scansione della risonanza magnetica dell'ospedale. Il legale si chiama Leandro Mathias de Novaes e aveva portato sua madre a fare una scansione al Laboratorio Cura di San Paolo, in Brasile, il 16 gennaio, riferisce Jam Press.

Si dice che il 40enne non abbia detto ai lavoratori dell'ospedale che aveva una pistola contro di lui dopo che gli era stato detto di rimuovere tutti gli oggetti metallici prima di entrare nella sala di scansione. Il campo magnetico dello scanner MRI ha azionato l'arma che è esplosa, sparandogli alla pancia. È deceduto il 6 febbraio dopo aver combattuto per la vita all'ospedale São Luiz Morumbi.

Un portavoce dell'Ordine degli Avvocati del Brasile a Cotia, San Paolo ha dichiarato: “È con profondo rammarico che OAB Cotia comunica a tutti i colleghi avvocati l'inaspettata perdita del nostro caro amico e avvocato Dr Leandro Mathias de Novaes. Siamo dispiaciuti per la perdita e siamo solidali con la sua famiglia in questo momento di dolore”. Un portavoce di Laboratorio Cura ha dichiarato: “Ci teniamo a sottolineare che tutti i protocolli antinfortunistici sono stati seguiti dal tea, come è consuetudine in tutte le unità. Sia il paziente che il suo accompagnatore sono stati opportunamente istruiti sulle modalità di accesso alla sala visite e avvertiti della rimozione di qualsiasi oggetto metallico”.

