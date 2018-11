Fa 125 volte il dito medio all'autovelox: beccato motociclista furbetto, dovrà pagare una super multa

Era abituato a fare il dito medio ogni volta che passava davanti all'autovelox, lui immaginava di farla franca. Per un po' gli è andata bene, poi è arrivato il conto. E anche piuttosto salato. Un motociclista francese adesso sarà costretto a sborsare la bellezza di 19.220 euro di multe accumulate per essere stato immortalato ben 125 volte da un autovelox. È accaduto nel dipartimento Tarn-et-Garonne, nell’Occitania.

La gendarmeria francese lo ha incastrato dopo mesi di lunghe e complicate indagini perchè, il centauro prima di sfrecciare davanti al radar si preoccupava di nascondere la targa della moto. Il giudice ha disposto la sospensione di un anno della partente.

Secondo l’indagine il furbetto dell'autovelox avrebbe inoltre oltrepassato volontariamente la linea continua per 35 volte e ogni accompagnava l'infrazione con il dito medio alzato, rimasto puntualmente immortalato dalla foto scattata dalla telecamera.

