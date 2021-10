Sabato 30 Ottobre 2021, 09:45

Tra gli obiettivi del G20 in corso a Roma e della Cop26 che inizierà domani a Glasgow c'è quello di favorire la transizione ai veicoli elettrici per abbattere le emissioni rapidamente entro il 2030. Un passaggio da auto con motori termici a quelle con motori elettrici che, una colonnina per la ricarica alla volta, in Italia stiamo un po' faticando a concretizzare. Eppure per quella data i veicoli in circolazione potrebbero essere differenti da quelli che conosciamo, o meglio, potrebbero letteralmente volare. Ad annunciarlo il colosso cinese dei veicoli elettrici Xpeng. L'azienda di Ghuangzou - tra i suoi finanziatori principali Xiaomi e Foxconn oltre a diversi manager o ex di Alibaba - ha infatti appena presentato X2, la sua prima auto volante che sostiene di poter produrre in serie entro il 2024, mantenendo prezzi d'acquisto finali contenuti.

IL PROGETTO

Il progetto è ambizioso ed è stato sviluppato assieme a HT Aero, una startup di auto volanti, che avrebbe messo a disposizione una tecnologia capace di far volare il veicolo a bassa quota (nel cruscotto, o forse sarebbe più corretto plancia, è infatti presente una leva in stile aeroplano) ma anche di farlo viaggiare semplicemente su strada, con un volante tradizionale. Come spiega il sito di Xpeng - società che ha avuto una crescita del 459% nell'ultimo anno vendendo oltre 30mila veicoli elettrici in Cina e sbarcando da poche settimane anche in Europa per far concorrenza a Tesla - l'auto volante è dotata di rotori che possono essere ripiegati su se stessi quando l'auto è in strada e che si dispiegano quando si decide di alzarsi in volo. X2, secondo le aziende, può ospitare un guidatore e un passeggero, ha un sistema di pilota automatico avanzato e un'autonomia di volo massima pari a 35 minuti. Chiaramente niente lunghe tratte per ora quindi, ma gli stessi progettatori immagino il veicolo per un uso urbano, come spostarsi da casa in ufficio, o verso l'aeroporto.

I COSTI

Uno scenario suggestivo ma non inedito. Negli anni infatti tutti i più grandi colossi del settore si sono più o meno avvicinati alla possibilità di iniziare a produrre un auto di questo tipo (General Motor, Toyota, Hyundai). A frenare i cosiddetti aerotaxi però, conosciuti anche come veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticali, sono sempre stati i costi di vendita finali. Secondo diverse stime infatti, un auto come questa arriverebbe a costare circa 550mila dollari. Una cifra che ne impedirebbe la diffusione di massa. Xpeng invece conta di riuscire a portare sul mercato la sua creatura a "soli" 157mila dollari (circa 140mila euro). Non proprio il costo di un'utilitaria, ma senza dubbio meno proibitivo.