Spruzza del profumo e si accende una sigaretta, la reazione chimica fa esplodere l’auto

Un automobilista di Halifax, in Inghilterra, dopo aver spruzzato un bel po' di profumo in macchina, si è acceso una sigaretta a bordo della sua auto ed è inaspettatamente saltato in aria. L'esplosione, fortunatamente, non è stata letale, ma è stata abbastanza potente da distruggere il veicolo, infrangendo i cristalli del parabrezza e dei finestrini, devastando gli interni e il bagagliaio e deformando le lamiere della carrozzeria. Hanno subito danni anche le vetrine dei negozi ai lati della strada. La polizia fa presente che l'incidente «poteva avere conseguenze ben peggiori» e ha invitato tutti a prestare attenzione per evitare disavventure simili.

Fountian Street in Halifax was closed due to an explosion involving a car on Saturday afternoon, 14th Dec.

Excessive use of an air freshener was the cause. When the driver lit a cigarette the outcome was dramatic. pic.twitter.com/wfk00bf0GG

— WYFRS Investigation (@WYFRSFireInvest) 16 dicembre 2019