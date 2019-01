Auto cade nel lago ghiacciato: papà salva due figlie, ma muore insieme al figlio di 8 anni

Ultimo aggiornamento: 16:44

E' morto cercando di tirare fuori i tre figli dal guaio in cui li aveva cacciati portandoli in auto con sé sul ghiaccio del lago di Storm Lake, nell'Iowa. Una passeggiata ad alto rischio nella quale non avrebbe mai dovuto avventurarsi: mentre lui e i bimbi ridevano divertiti, circondati dalla neve e tra raffiche di vento forte, il ghiaccio sotto le loro ruote si è spezzato e la vettura è precipitata nell'acqua gelida. Solo in quel momento Zackary Newlon, 40 anni, si è reso conto del pericolo che stava correndo: ha afferato i figli, li ha trascinati via con sé e con uno sforzo sovrumano, combattendo contro il freddo e la paura, è riuscito a tirarli fuori dall'acqua e a depositarli sul ghiaccio. Lui, che non aveva più forze, non è stato in grado di risalire ed è drammaticamente rimasto bloccato nell'acqua. Erano le 17.40 di domenica scorsa: in quel momento, per fortuna, in quell'area desolata c'era un passante che li ha visti e ha lanciato l'allarme. Nel giro di mezz'ora i soccorritori sono riusciti a tirarli fuori tutti e quattro da quella trappola e a riportarli sulla terraferma, per poi trasportarli al Centro medico regionale di Buena Vista.Per Zackary e il piccolo Blair, otto anni, non c'è stato nulla da fare: non hanno resistito al gelo e sono morti per ipotermia. Le due bimbe, Sidney di nove anni e Sophie di cinque, invece ce l'hanno fatta: hanno subìto un grave congelamento alle mani e ai piedi che renderà necessario un lungo ricovero e molte cure, ma sopravviveranno. Quello che non riusciranno forse mai a superare è lo choc di aver visto morire davanti ai loro occhi il padre e il fratellino senza poter fare nulla per loro.La comunità, nel frattempo, si è stretta intorno alla famiglia Newlon avviando una raccolta fondi per sostenere le spese mediche delle bambine e i funerali di padre e figlio. Zackary è ricordato da tutti come un padre buono e divertente che adorava i suoi figli. Perché li abbia portati con sé a fare una passeggiata così pericolosa, nonostante le condizioni del tempo fossero proibitive, è un mistero. Una leggerezza di cui nessuno si capacita, pagata con la propria vita e quella di un bambino innocente.