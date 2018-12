Bloccato nel fango con l'auto per 3 giorni, 72enne sopravvive grazie a una torta di marzapane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una torta di marzapane può salvare la vita? Sì. Questo è certo almeno per una persona nel mondo: Terry Harnish, una 72enne canadese che si è trovata bloccata in auto per tre giorni, impantanata nel fango. Il fatto è successo in una stradina rurale di Fairfield, nell’Iowa: la donna stava andando a trovare un gruppo di amici. Aveva preso una strada sbagliata ed è rimasta bloccata.Racconta il quotidiano Usa Today come abbia tentato di muoversi cercando di chiedere aiuto a qualche fattoria nelle vicinanze ma è stato impossibile a causa del fango davvero troppo spesso. Ha tentato di uscire da quel pantano ma è caduta in terra restando per due ore sdraiata nel fango. La 72enne non si è data per vinta e per una seconda volta è ripiombata sulla strada fangosa.Nel frattempo l’auto era diventata invivibile, la chiave era talmente tanto sporca di fango che non è stato possibile inserirla nell’avviamento.Lì è iniziata una vera e propria sfida per la sopravvivenza. Aveva con sé una torta di marzapane che voleva portare in regalo agli amici per la Festa del ringraziamento. Ma questa è servita a sfamarla, mentre il freddo aumentava e una tempesta di neve stavano arrivando.Gli amici, nel frattempo, l’avevano data per dispersa e avevano contattato la polizia. Dopo tre giorni, la sorpresa: i suoi angeli custodi (due ragazzi) sono arrivati in motoslitta.