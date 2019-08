Autista rifiuta di guidare il bus i colori del gay pride: «Promuove l'omosessualità». Sospeso

Un autista di autobus è stato sospeso dopo aver rifiutato di guidare un veicolo che celebrava l’orgoglio gay con i colori dell’arcobaleno. La passeggera Rebecca Sears, 19 anni, ha affermato che un autista Konectbus alla stazione dei bus di Norwich ha insistito a voler scambiare il mezzo con altri colleghi. L’uomo, sulla cinquantina con i capelli grigi, si riferiva al fatto che non voleva guidare il veicolo con i colori della bandiera arcobaleno. «Ha detto che dovevamo aspettare perché lui non voleva guidare quell’autobus perché promuoveva l’omosessualità - ha raccontato ancora Rebecca - Ero in piedi con altre due donne e pensavamo che stesse scherzando. Ma poi il tempo passava e lui non intendeva mettersi al volante». A quel punto la giovane con altri passeggeri si sono recati alla reception della stazione degli autobus per riferire cosa stava accadendo mentre l’autista si spostava su un altro veicolo a due piani e permetteva ai passeggeri di salire a bordo.

«Gli abbiamo detto che il nostro autista era andato a scambiare mezzo per una ragione assurda. Non ci sono giustificazioni». La Go East Anglia, che gestisce il servizio Konectbus, ha spiegato che l’autista è stato sospeso e che era in corso un’indagine interna.

«Non sapeva se ero gay o le altre due donne con cui ero potevano esserlo, non si è preoccupato di offendere nessuno», ha aggiunto Rebecca, studentessa, che è ha condiviso una foto dell’autista su Twitter.



Nella didascalia ha scritto: «Oggi stavo aspettando l’autobus 501 pere l’autista ci ha detto che dovevamo aspettare perché lui voleva scambiare il mezzo con altro collega perché il nostro bus promuoveva l’omosessualità per via dei colori dell’arcobaleno e si è rifiutato di guidarlo». «Mi sono lamentata con il personale della stazione ed erano già a conoscenza di chi stavo parlando, quindi perché non è stato fatto nulla? Sono consapevole che tutti hanno diritto alle proprie opinioni, tuttavia, se non riesci a svolgere correttamente il tuo lavoro a causa del tuo bigottismo, forse devi ripensare le tue scelte».

Un portavoce della Go East Anglia ha dichiarato: «Vogliamo in particolare che tutti i clienti di qualunque estrazione o orientamento sessuale si sentano a proprio agio sui nostri servizi. Come azienda non perdoniamo alcun comportamento dei nostri driver che non supporti questa visione. Il conducente coinvolto in questo incidente è stato sospeso ed è in corso un’indagine completa». Norwich aveva recentemente tenuto un evento Pride il 27 luglio, che era solo qualche giorno prima dell’incidente.

