Austria, giornale mette in palio un weekend nella villa di Strache

«Vinci un viaggio nella villa di Strache»: con questo annuncio il giornale austriaco «Oesterreich» mette in palio per i lettori un fine settimana nella villa di Ibiza, teatro dello scandalo che ha visto coinvolto il vice-cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache. «Fatevi da soli un'immagine del posto» è scritto sulla pagina web che pubblicizza l'iniziativa. La villa è in offerta su AirBnB per 800-1000 euro a notte, ma la stampa riferisce il tutto esaurito. Se la partita politica in Austria è appena cominciata, i proprietari della casa delle Baleari sono già i sicuri vincitori dello scandalo austriaco. Nella villa in affitto di Ibiza è stato girato il video con telecamera nascosta che è costato le dimissioni al leader del partito di estrema destra Fpoe e vice-cancelliere Strache e del suo braccio destro Johann Gudenus, e la crisi di governo in Austria. Il video, girato nel luglio del 2017, mostra tentativi di corruzione e offerte di finanziamento illecito del leader della formazione Fpoe verso una sedicente nipote di un'oligarca russo.

