Da Austria e Germania l'ultima follia no vax: “corona party” per avere Green pass

Arrivano dall' Austria e dalla Germania i «coronaparty», l'assurdo stratagemma no vax per ricevere il Green pass in quanto guariti, senza doversi vaccinare. Come conferma Patrick Franzoni vice coordinatore dell'unità Covid di Bolzano, «ci sono giovani ragazzi, anche di età scolare, che si incontrano con positivi e cercano di acquisire l'infezione, non rendendosi conto che il virus è pericoloso anche nei bambini e nei giovani». Incontri mirati con positivi sono avvenuti nelle scorse settimane nei pressi di Bolzano e, sembra, anche in altre zone dell'Alto Adige. «Ci sono conseguenze a lungo termine e anche i giovani possono finire in ospedale», sottolinea Franzoni. In Austria un uomo di 55 anni è infatti morto, dopo essersi infettato durante un «corona-party».

Che ci sia anche questo folle stratagemma tra le cause dell'aumento esponenziale di casi di Covid in Austria e in Germania, paesi che hanno annunciato il ritorno al lockdown? In Austria le autorità regionali sono costrette a tornare ai rimedi estremi dello scorso anno, dal momento che l'Austria, è uno dei peggiori Stati d'Europa per tasso di vaccinazione, con una situazione pandemica e sanitaria talmente seria (599,6 casi ogni 100.000 abitanti) che ha costretto il governo a varare il lockdown per tutti i cittadini non vaccinati.In Sassonia, dove solo il 57,6% della popolazione è vaccinato, è allo studio un piano della durata di due-tre settimane che prevede la chiusura di ristoranti, hotel e negozi. Anche l’Alta Austria e Salisburgo avevano già deciso di andare in lockdown per «alcune settimane» per abbattere incidenze che oscillano tra 1.500 e 1.700. Il 19 novembre è arrivato l’annuncio che l’intero Paese opterà per il lockdown a partire da lunedì, per un periodo di 10 giorni con «valutazione» su rinnovi. Dal 1 febbraio 2022 scatterà poi anche l’obbligo vaccinale.

Sicuramente tra le cause dell'impennata dei contagi in Austria pesa il numero elevato di persone che riempiono le fila dei "no-vax" convinti, e che porta il numero dei vaccinati a un «tasso vergognosamente basso» come ha dichiarrato il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg. Eppure nelle settimane scorse si era ricorsi ai metodi più fantasioni per incoraggiare le persone a vaccinarsi. Dai biglietti aerei premio per voli a New York, fino ai concerti gratuiti e alle lotterie con premi di lusso. Dall’Austria alla Svizzera, governi e regioni hanno messo a punto le iniziative più fantasiose e ironiche per invogliare chi non si è ancora vaccinato contro il covid, a farlo alla svelta. C'è anche l'incredibile proposta lanciata da un bordello di Vienna, il Fun-Palast, ai no-vax austriaci: chi accetterà di sottoporsi alla vaccinazione avrà diritto a 30 minuti di 'sauna club' in compagnia di una 'signora a scelta', oltre a dei buoni omaggio per una visita gratuita.