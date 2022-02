L'Australia riapre i confini dopo due anni: si potrà di nuovo entrare nel Paese, ma solo se vaccinati

L'Australia ha annunciato che riaprirà i confini ai vaccinati con due dosi dal 21 febbraio. A due anni dalla serrata, predisposta per l'emergenza Covid-19, il Paese sarà di nuovo accessibile per chi vorrà e avrà i requisiti necessari. Esulta il settore turistico, martoriato nella fase pandemica e arrivato allo stremo. L'importante annuncio è arrivato dal primo ministro Scotto Morrison: «Sono passati quasi due anni da quando abbiamo deciso di chiudere i confini dell'Australia. Il governo nazionale ha deciso oggi che l'Australia riaprirà i confini a tutti i titolari di visto il 21 febbraio di quest'anno».

L'Australia riapre ai vaccinati

Già lo scorso novembre l'Australia si era mossa in questa direzione, come sottolineato proprio da Morrison: «Abbiamo progressivamente aperto i nostri confini da novembre dello scorso anno. Quei programmi sono andati avanti con molto successo», ha detto. Ma c'è «una condizione», aggiunge, ossia avere ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid. «Questa è la regola. Tutti sono tenuti a rispettarla. Ed è molto importante che le persone capiscano questo requisito se vogliono venire in Australia». Continua dunque la battaglia ai No vax, dopo il caso Djokovic che ha spostato l'attenzione mediatica sul tema.