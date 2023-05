Sabato 27 Maggio 2023, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 15:17

Attore, comico, sceneggiatore, personaggio e produttore televisivo, protagonista di una serie molto popolare presente tutt'oggi anche sulla piattaforma Netflix. Volodymyr Zelensky, 45 anni, nella sua vita precedente era un artista di successo e dai ricchi compensi. Con i suoi guadagni, aveva acquistato un lussuoso attico in Crimea, territorio ucraino molto popolare per le vacanze; dal 2014 però la Crimea è occupata dall'esercito della Federazione russa che lo ha annesso dopo un referendum che l'Onu ha considerato illegale.

Missili russi S400 Morfeo Niobio da un miliardo di dollari "sprecati" per la guerra in Ucraina: mossa disperata di Putin?

L'attico

I russi, nei giorni scorsi, hanno annunciato di avere espropriato la proprietà sul Mar Nero di Zelensky, di averla di fatto nazionalizzata. In totale sono 57 gli immobili in Crimea nazionalizzati dagli occupanti in questa nuova ondata di azioni di esproprio. Secondo The Telegraph l'attico era stato aquistato in realtà dalla moglie di Zelensky ed ha tre stanze da letto. Poiché erano in corso lavori di ristrutturazione la coppia non ha mai potuto trascorrere le vacanze nell'appartamento che si trova a Livadia, a 150 chilometri da Sebastopoli. Ha un valore di circa 600mila euro.

Putin plays smart; Confiscates Zelensky's home in Crimea to generate fun... https://t.co/LUfmWe0oHK via @YouTube — antonio bonvecchio (@antoniobonvecc2) May 27, 2023

La propaganda

Vladimir Konstantinov è il presidente del parlamento filo russo e ha spiegato che l'attico di Zelensky sarà venduto e ciò che verrà incassato servirà a finanziare la guerra. Ovviamente si tratta soprattutto di una sparata propagandistica: l'aggressione dell'Ucraina sta costando a Mosca centinaia di milioni di euro, i 600mila euro di valore dell'appartamento sono meno di una goccia nell'Oceano. Più che altro si tratta di una mossa simbolica. In totale, spiega The Telegraph, nel 2023 le autorità russe hanno già disposto il sequestro di 700 proprietà che facevano capo a uomini di affari ucraini: non solo immobili, ma anche fabbriche e vigneti.