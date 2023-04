Attentati a Tel Aviv, auto sulla folla poi la sparatoria: morto un turista italiano di 30 anni, almeno sette feriti

Diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in due attentati a Tel Aviv. In Israele è alta la tensione per gli scontri con le fazioni palestinesi in Libano e a Gaza. Secondo i media locali, almeno quattro persone sono rimaste ferite e gli episodi terroristici potrebbero essere due distinti. Secondo la tv è morto uno dei passanti investiti dall'auto nell'attacco a Tel Aviv. Secondo le stesse fonti, l'autore dell'attacco è stato neutralizzato mentre stava tentando di aprire il fuoco dopo aver investito la gente.

Sono stati compiuti due sospetti attacchi terroristici a breve distanza l'uno dall'altro. Un sospetto attacco con armi da fuoco è stato effettuato nella zona del lungomare di Tel Aviv, ha detto venerdì sera Magen David Adom. Due israeliani sono stati feriti rispettivamente moderatamente e gravemente. La polizia israeliana ha detto che un terrorista ha tentato di speronare i pedoni a Tel Aviv prima che la sua auto si ribaltasse in un incidente separato che si è verificato pochi istanti dopo l'incidente iniziale in città. Almeno quattro israeliani sono rimasti feriti nell'attacco di speronamento.

Neutralizzato il responsabile

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in due sospetti attentati avvenuti a pochi minuti l'uno dall'altro a Tel Aviv. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali un uomo avrebbe aperto il fuoco e un'auto avrebbe investito dei pedoni. Secondo il Times of Israel, gli attentati sarebbero avvenuti a Kaufmann Street e vicino a Charles Clore Park. Stando ai servizi di emergenza, una delle vittime è in condizioni gravi, un'altra in condizioni moderate e le ultime due persone sono ferite leggermente, mentre il sospetto aggressore è stato «neutralizzato».

La vittima

Un turista di trent'anni è morto dopo aver subito una ferita da arma da fuoco alla testa, secondo il servizio di emergenza medica della MDA. Il capo dell'MDA Eli Bin ha detto che una persona è stata uccisa e altre quattro ferite in un attacco combinato di auto speronamento e sparatoria sul lungomare di Tel Aviv. "Stiamo ancora controllando se altre persone sono rimaste ferite e hanno lasciato la scena per cercare riparo", ha detto Bin.

Il bilancio

È di un israeliano sui 30 anni morto e almeno sei feriti il bilancio di due attacchi terroristici a Tel Aviv. Lo riferiscono i media locali, secondo cui un sospetto ha aperto il fuoco ed è stato poi «neutralizzato» e poi un «terrorista» ha tentato di investire dei pedoni prima che la sua auto si ribaltasse. La persona alla guida è stata arrestata. Tra i feriti ci sarebbero due turisti, le cui condizioni non sarebbero gravi.