Messico, attacco contro polizia e Croce Rossa: almeno4 morti tra agenti e medici

A San Juan Tenería, Messico, un gruppo di volontari della #CroceRossa è stato attaccato con armi da fuoco mentre distribuiva aiuti umanitari. Bilancio: un morto e sei feriti. Vogliamo esprimere la solidarietà alle famiglie e lo sconcerto per l'inaccettabile accaduto. #notatarget pic.twitter.com/4fCPcJkJbV — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) 19 novembre 2018

Un gruppo di 20 persone armate ha aperto oggi il fuoco contro lae il personale dellanello stato meridionale messicano di, provocando quattro morti e sei feriti. Il portavoce della sicurezza locale, Roberto Alvarez, ha dichiarato in un comunicato che l'attacco è avvenuto in un campo sportivo di, nel comune di Taxco, «contro coloro che hanno partecipato a una cerimonia di consegna degli aiuti».Gli assalitori sono arrivati in cinque furgoni e hanno iniziato a sparare con armi ad alta potenza, per ragioni sconosciute, contro un'ambulanza e due furgoni della Croce Rossa e due veicoli della polizia municipale. Le vittime sono tre poliziotti e un paramedico, mentre altri quattro paramedici della Croce Rossa e due civili sono rimasti feriti. Guerrero è uno degli stati più violenti del Messico, con una forte presenza di gruppi criminali organizzati dediti al traffico di droga e ad altri reati. San Juan Tenería si trova a circa 35 chilometri di strada dalla città turistica di Taxco.