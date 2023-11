Attentato a Madrid, spari al volto dell'ex leader del Partito Popolare della Catalogna e fondatore di Vox: Alejo Vidal Cuadras Roca è gravissimo

Alejo Vidal Cuadras Roca, ex leader del Partito Popolare della Catalogna, 78 anni, è in gravi condizioni dopo essere stato colpito in volto da un colpo di arma da fuoco sparato dalla distanza ravvicinata di circa 2 metri.

Alejo Vidal Quadras, il fondatore di Vox colpito in un attentato in pieno giorno a Madrid

#Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023

Attentato a Madrid

Un attentato sferrato in pieno giorno nel centro di Madrid, ad opera di uno sconosciuto che ha mirato l'ex presidente di partito mentre in via Núñez de Balboa. Stando a quanto dichiarato da alcune fonti vicine alla polizia, gli autori dell'attentato sono due individui che viaggiavano a bordo di una Yamaha nera: a sparare sarebbe stato l'uomo seduto dietro l'autista.

I soccorritori hanno riferito che Alejo Vidal Cuadra era cosciente quando è stato trasferito in un ospedale di Madrid, mentre la polizia municipale isolava la zona. Le indagini sono attualmente in corso.

La polizia di Madrid ritiene che l'attentato all'ex presidente del PP catalano sia stato opera di un professionista con l'intenzione di portare a termine un'azione «programmata».

Come sta

La sua vita non è in pericolo ma restano gravi le condizioni di Aleix Vidal-Quadras, ora sotto i ferri nell'ospedale madrileno Gregorio Marañón. Il colpo, sparato da una pistola calibro nove parabellum, ha colpito l'ex presidente del Pp catalano nella zona mandibolare con un foro di entrata e di uscita. L'attentatore indossava un casco nero, una felpa blu e jeans, ed era appena sceso da una motocicletta Yamaha nera, dove lo aspettava un altro uomo, con cui è fuggito immediatamente dopo lo sparo, facendo perdere le sue tracce.