India, attentato contro convoglio militare nel Kashmir: 40 morti

Quaranta morti in un attacco terroristico avvenuto oggi in Kashmir contro un convoglio militare. Non ancora accertata la modalità dell'attacco, che ha fatto saltare in aria un autobus del convoglio delle Forze speciali indiane del 54/o battaglione che viaggiava lungo l'autostrada nazionale Srinagar-Jammu. L'attacco è avvenuto nell'area di Awantipora, nel distretto di Puwalma, nel sud del kashmir. Almeno altri quindici militari sono rimasti feriti nell'agguato. Due le versioni contrastanti sull'attacco: le forze militari hanno parlato di un ordigno scagliato contro il veicolo su cui viaggiavano i soldati. La polizia, invece, accredita la versione di un terrorista suicida che avrebbe guidato un'auto imbottita di esplosivo contro il camion dell'esercito.

Appena due giorni fa due terroristi erano stati uccisi in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza. Da quel momento, gli agenti indiani non avevano smesso di rastrellare la zona, alla ricerca di armi e munizioni.

Il gruppo islamico Jaish-e-Mohammad ha rivendicato la responsabilità dell'attacco: con una telefonata anonima ad una agenzia di stampa locale ha informato che Adil Ahmad, un militante dell'organizzazione, si è immolato con un attacco suicida contro i soldati.



Ultimo aggiornamento: 17:04

