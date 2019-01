Travolge la folla con l'auto: 4 feriti gravi a Bottrop, in Germania. «Movente xenofobo»

Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l'automobile, in quello che appare un attacco diretto agli stranieri. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L'autista è fuggito verso la vicina città di Essen prima di essere fermato e arrestato dalla polizia. Tra i feriti c'erano cittadini siriani e afghani.



