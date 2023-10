Attentato a Bruxelles, il killer ucciso dalla polizia. Nel 2016 identificato a Bologna, nel 2021 a Genova. Trovata l'arma, ricercate altre due persone

Aggiornamenti in evidenza

di Francesca Pierantozzi

«Viviamo per la nostra religione, moriremo per questa stessa religione, ho vendicato i musulmani, ho appena ucciso tre svedesi, sono un soldato dell'Isis»: mentre parla, riprendendosi col telefonino, l'uomo è ancora in fuga, Bruxelles si blinda. Il terrorista, Abdeslma Lassoued, 45 anni, tunisino, richiedente asilo dal 2019 e radicalizzato, noto ai servizi, è su uno scooter, potrebbe colpire dovunque. In realtà ha appena lasciato due morti dietro di sé, il terzo, il conducente di un taxi, a cui ha sparato è ferito. Il terrore colpisce questa volta nel centro della capitale belga, sul boulevard d'Ypres. Sono le sette e un quarto di sera. Tra un'ora e mezzo allo stadio re Baldovino comincerà il match Belgio-Svezia per la qualificazione agli europei.

I passanti

Un video mostra un uomo con una giacca impermeabile arancione scendere da una moto, imbraccia un fucile, probabilmente un kalashnikov, i passanti cominciano a correre, ma lui ha delle vittime precise nel mirino, quelle che portano la maglia gialla delle nazionale svedese e che hanno invaso il centro della capitale.

Punta un quarantenne, sotto al giubbotto porta la maglia gialla della sua nazionale, che cerca rifugio nell'androne di un edificio con porte a vetri: il terrorista lo insegue, gli spara una volta e poi di nuovo, quando l'uomo è a terra. Poco prima, non ripreso da nessuno, ha già ucciso. Ha sparato a una Mercedes Vito nera, un taxi: l'autista è ferito, il passeggero, anche lui con la maglia della nazionale svedese, muore sul colpo. Le vittime sono tifosi svedesi. L'allerta antiterrorista a Bruxelles viene innalzata immediatamente al livello 4, il massimo, quello di un attacco in corso, quello dei momenti più difficili, di quei giorni del marzo 2016 in cui si cercava il capo del commando degli attentati del 13 novembre Salah Abdeslam rifugiato in una casa del centro, dei giorni degli attacchi alla stazione della metro di Maelbeek e all'aeroporto di Zaventem. La polizia decide la chiusura delle stazioni della metro intorno al luogo dell'attacco, tra il boulevard d'Ypres, la piazza Sainctelette e lo stadio. Bloccati anche gli accessi al palazzo del Parlamento europeo; con le persone all'interno invitate a non lasciare l'edificio. Mentre allo stadio si gioca il primo tempo della partita, la città si blinda. Alla fine del primo tempo, quando i giocatori svedesi negli spogliatoi apprendono le notizie dell'attacco in corso, il match si sospende. L'allenatore della Svezia Janne Andersson è sconvolto, ha gli occhi lucidi. Il capitano giallo-blu Victor Lindelof si consulta rapidamente con i belgi: «Ci siamo trovati subito d'accordo, non potevamo continuare a giocare. La cosa più importante è diventata la sicurezza dei tifosi». Decisione vidimata dall'arbitro italiano Maurizio Mariani e dalla sua squadra arbitrale. «Stiamo tutti bene» dirà poi Mariani a Sky.

Caccia all'uomo

Intanto il Centro di crisi nazionale attiva la fase federale della gestione e si riuniscono il primo ministro Alexander De Croo, la ministra dell'Interno Annelies Verlinden e il ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne. E' caccia all'uomo. La polizia blinda il quartiere. I tifosi, almeno 35 mila, vengono confinati sugli spalti, nessuno può uscire dallo stadio fin quasi mezzanotte, quando comincia un'evacuazione lenta. La portavoce della polizia appare in tv per invitare la popolazione a restare in casa "a meno di spostamenti necessari". Sul posto, un primo testimone racconta quello che ha visto: «Stavo tornando a casa - dice - nella strada parallela alla mia sento il rumore di raffiche, poiun gruppo di gente, agenti di polizia. A terra, nella hall di un edificio, un uomo di circa 40 anni. E poi una Mercedes Vito nera colpita da una serie di proiettili. All'interno un uomo morto, accanto a lui un altro ricoperto di sangue, ma cosciente».L'uomo in fuga che nel video parlava in arabo non nasconde la propria identità. Sul video di rivendicazione che posta sui social dice il suo nome e precisa: «Il vostro fratello ha vendicato i musulmani». Sul profilo facebook molti messaggi religiosi, e tra le tante foto, prima che il profilo venga oscurato, anche una che lo ritrae, pare, a Genova. La procura antiterrorismo non ha precisato le motivazioni anche se sembra escludere «un legame con l'attualità in Medio Oriente e la guerra tra Israele e Hamas». Ieri sera la polizia aveva lanciato un'operazione a Schaerbeek a nord di Bruxelles dove Abdeslam Lassoued abita e frequenta la moschea. Se sembra aver agito solo, la precisione dell'attacco e l'arma in dotazione potrebbero indicare un'organizzazione più complessa di quella di un lupo solitario. La volontà di uccidere dei cittadini svedesi potrebbe essere legata alle manifestazioni in Svezia chenegli ultimi mesi hanno visto rifugiati iracheni bruciare copie del corano.