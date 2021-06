Attacco hacker: oggi colpiti i siti di tutto il mondo: in down New York Times, Guardian, Amazon, governo britannico, Cnn e altri

È in corso un sospetto attacco hacker su larga scala che sta rendendo inaccessibili molti siti di giornali come New York Times, Financial Times, Spectator e Guardian e di network televisivi come la Cnn. Sotto attacco anche le pagine web governative come quello del governo britannico dove l'accesso alla home page è possibile, ma diverse operazioni sono bloccate. Tra i siti d'informazione colpiti ci sono anche El Mundo, The Verge, Le Monde. In Italia down il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. Non solo: malfunzionamenti si registrano anche su Amazon, Reddit, Twitch e GitHub.

Gli errori segnalati erano diversi: da un’interruzione di connessione del server (Error 503) alla mancanza di riconoscimento del dominio. Il problema è comunque su scala mondiale. Riguarda siti americani, così come europei o australiani. E sarebbe dovuto al CND, ovvero al Content Delivery Network. Si tratta della rete per la distribuzione dei contenuti attraverso Internet. Il malfunzionamento non è ancora risolto. Molti siti sono ancora inaccessibili, altri vanno a singhiozzo.

