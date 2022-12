Atene, in fiamme l'auto di Susanna Schlein: è la prima consigliera dell'ambasciata italiana

L'incendio, il boato e la paura: la Farnesina condanna con la massima fermezza il grave atto criminoso commesso ad Atene a danno della prima consigliera Susanna Schlein e della sua famiglia: durante la notte ignoti hanno incendiato una delle sue auto, andata completamente distrutta dopo un'esplosione.

Roma, gli sfasci “intoccabili”: nessuno vuole spostarli. I residenti di Centocelle: «C’è ancora odore di bruciato»

Svegliata da alcuni botti in rapida successione, Schlein si è accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto vicina alla quale è stata rinvenuta una molotov con la miccia semi-consumata. La polizia sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. La Farnesina esprime vicinanza e massima solidarietà a Susanna Schlein e alla sua famiglia.

Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in #Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad #Atene per incontrare il Primo Ministro @kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 2, 2022

«Attentato contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà». È quanto scrive su Twitter il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiungendo che «oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro Kyriakos Kmitsotakis. Visiterò l'Ambasciata d'Italia».