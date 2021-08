Atene, gli incendi arrivano in città: gente in fuga dalle abitazioni

Paura in Grecia. Le fiamme avanzano ad Atene e minacciano le abitazioni di alcune zone della capitale dove migliaia di cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Da ieri servizi di soccorso e vigili del fuoco sono impegnati nella battaglia per domare i roghi e nelle prime ore del mattino alle forze sul campo si sono aggiunti - riportano i media greci - cinque velivoli antincendio e nove elicotteri.

Greece reported its highest temperature on record on Monday (115°F) as it experiences its worst heat wave in over 30 years.

There have been 100+ fires in 2 days. A major fire near Athens has cut the main highway linking the north and south, forcing hundreds to evacuate. pic.twitter.com/SLZhoytdjl

— AJ+ (@ajplus) August 3, 2021