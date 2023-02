Articolo 5 della Nato, per Biden è «obbligo sacro»: ecco cosa è e cosa significa

«Il sostegno a Kiev è solido come una roccia, e difendere ogni centimetro del territorio della Nato è un impegno sacro, ogni attacco contro uno di noi è un attacco a tutti»: lo ha detto Joe Biden parlando dal Castello di Varsavia menzionando l' articolo 5 della Nato e mettendo così in guardia Vladimir Putin. Ma cosa è l'articolo del Trattato di Washington potrà essere attivato anche in caso di «un attacco ibrido particolarmente grave», come ad esempio un episodio di «guerra cibernetica» o danneggiamento delle infrastrutture critiche?

Cosa dice l'Articolo 5

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale.

Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.