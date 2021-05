Villa Laguna Drive, in Florida l'arredo moderno e lussuoso firmato Maison Egon von Furstenberg

Le moderne e lussuose soluzioni d'arredo della Maison Egon von Furstenberg arricchiscono di fascino e bellezza non solo le nostre case, ma adesso le troviamo anche in due progetti di recente realizzazione. Sempre in linea con lo stile della Maison e il lifestyle che rappresenta il suo cliente. Sorge a Fort Lauderdale in Florida “Villa Laguna Drive”, una maestosa e incantevole villa situata su una striscia di terra pianeggiante con vista mozzafiato sulla foce del New River che coniuga spazi interni e open-air dalle atmosfere sofisticate e di grande charme, che si fondono magnificamente con la cornice naturale circostante.

La Villa si estende su una superficie molto suggestiva in una delle località più belle della Florida. Circondata da ampi giardini, una piscina a sfioro e da un'ampia terrazza che ha dato vita a interni luminosi e accoglienti caratterizzati da un’estetica unica e da un'eleganza senza tempo. Entrando si ha l’opportunità di esplorare l’affascinante soggiorno che presenta una ricca selezione di arredi tra i più recenti delle collezioni di Epoque by Egon Furstenberg tra cui divani imponenti, poltrone a guscio, e pouf. La sala da pranzo propone, invece, diverse sedute tutte attorno a un elegante tavolo con base in acciaio bronzato e top in marmo. La sleeping area è caratterizzata da particolari testiere a motivi geometrici dalle imponenti altezze fino a toccare il soffitto, per rendere più confortevole il letto e il nostro sonno, con un insieme di numerosi complementi ed accessori del brand Epoque by Egon Furstenberg. Un progetto casa improntato sul concetto del lusso e dell’Italian Style.

A sottolinearlo è lo stesso Vincenzo Merli, art director della maison: «l’arredamento per noi è un concetto prezioso, sa donare l’eleganza naturale alla casa, evoca suggestioni senza tempo, è come il tessuto di un abito d’Alta Moda, merita di essere confezionato su misura, scelto, tagliato secondo i desideri del committente. Questa trasposizione del concetto di Haute Couture nell’arredamento è stata una formula vincente; più che concentrarci sul prodotto offerto, che peraltro è di altissima qualità, abbiamo preferito dedicarci a soddisfare i desideri del cliente, anche i più esigenti». È di questo ultimo periodo anche l’apertura del lussuoso Resort "Tre Fontane", un progetto esclusivo che sorge all’interno di un parco storico che si inserisce armoniosamente all’interno della splendida cornice naturalistica del Golfo di Napoli e precisamente a Portici. Comprende 60 spaziose suite di cui 50 fronte mare. All’interno si percepisce immediatamente lo stile dal design contemporaneo, dalle enormi finestre ai materiali scelti per i rivestimenti come marmi, gres, resine decorate, pietre semipreziose e acciaio. Il resort si amplia ancora con 3 sale riunioni e un ristorante che gode di un’invidiabile vista sul mare. Gli spazi lounge ospitano numerosi prodotti della collezione Epoque by Egon Furstenberg, tutti appartenenti alla linea Excence, divani e poltrone che con il loro design dalla forma avvolgente offrono una piacevole sensazione di raffinata accoglienza e comodità. A completare l’ambiente tavoli in acciaio con top in cristallo, quadri in velluto stampato con decorazioni in resina decorata e un insieme di complementi ed accessori. Le suite comprendono differenti modelli di letti, caratterizzati sempre dalle testate imponenti con applicazioni in acciaio. Ad arricchire gli spazi, divani, poltrone, mobili, quadri e oggetti di design in stile con l'arredamento. Il tutto all’insegna dell’esclusività, dell'eleganza e del comfort.

Questi ambiziosi progetti offrono un prezioso contributo al settore dell’arredo, che da sempre ha avuto una grande influenza nello sviluppo della griffe, una strategia, questa, che si affianca a quella legata al mondo degli interior designer ed architetti che sempre più richiedono prodotti custom made, capaci di fornire alle nuove residenze di lusso ed hotel un tocco di unicità e di stile del tutto particolare. Oggi il marchio oramai è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale come uno tra i produttori di eccellenza. «Il successo - afferma Vincenzo Merli - si fonda sullo studio del design, sull’arte della lavorazione e sulla selezione accurata dei materiali di alta qualità, senza dimenticare l’impegno nel proporre uno stile elegante e la ricerca del lusso sempre contraddistinto dal Made in Italy, sinonimo di qualità, fascino e tradizione». Epoque by Egon Furstenberg, una Home Collection all’insegna dell’equilibrio tra stile classico e moderno che guarda al passato ma con un giusto mix tra tradizione e design tecnologico che fa sì che i prodotti mantengano quel fascino inalterato nel tempo. Ogni modello ha una sua unicità data dalla maestria con cui è confezionato. Ogni lavorazione, ogni dettaglio, ogni rifinitura sono l’espressione di sintesi tra l’artigianato e l’industria, con l’utilizzo di materiali nobili come tessuti e pellami che diventano parte integrante nel rivestimento di tutti i modelli. La selezione di quest’ultimi tiene presente sempre l’aspetto ecologico che garantisce il rispetto dell’ambiente. La passione e il talento creativo è il successo del brand che ha dato vita all’arte di arredare.

