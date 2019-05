Shoah, online oltre 13 milioni di documenti provenienti dai campi di sterminio nazisti

L'obiettivo è quello di cercare notizie sul destino delle vittime, aiutando ricercatori e famiglie a ricostruire il destino degli scomparsi durante l'Olocausto. Così il Servizio internazionale di Tracciamento (Its), istituito dagli Alleati alla fine della guerra, formato da 11 Stati e amministrato dalla Croce Rossa Internazionale, ha caricato online oltre 13 milioni di documenti provenienti da campi di concentramento nazisti, tra cui schede di prigionieri e certificati di morte.

Il servizio che adesso ha cambiato il nome in «Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution», con sede a Bad Arolsen, in Germania, opera grazie al contributo dello Yad Vashem, il museo della Shoah di Gerusalemme. Nelle stanze dell'ex caserma delle SS di Bad Arolsen è custodito quello che viene definito l'archivio della Shoah, il registro più completo dell'ossessione nazista di documentare e catalogare ogni singolo aspetto dello sterminio. Il centro di documentazioneè organizzato in quattro sezioni: Prigionieri, Lavoratori forzati, Dispersi e Bambini.

