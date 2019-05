Arnold Schwarzenegger aggredito: folle lo colpisce alle spalle con un calcio

Film di azione? Tantissimi. Ma quando si tratta di vita reale, uno spavento così difficilmente lo dimentichi. Arnold Schwarzenegger è stato aggredito da un folle durante la sua visita in Sudafrica all'interno di una palestra scolastica. Il video pubblicato su You Tube mostra l'ex governatore della California mentre viene colpito alle spalle con un calcio volante da uno sconosciuto.

«Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi» ha scritto l'attore su Twitter dopo l'accaduto. «Pensavo di essere stato spinto dalla folla, cosa che accade spesso. Mi sono reso conto di essere stato colpito da un calcio solo dopo aver visto il video, come tutti quanti voi. Sono solo contento che l'idiota non abbia interrotto il mio Snapchat»

Il 71enne era intento a riprendere alcuni studenti metnre stavano svolgendo un esercizio quando, voltatosi verso la stampa dopo aver fatto un video sul suo profilo social, un uomo si è lanciato contro di lui. La security è intervenuta bloccando il folle. Spavento e apprensione ma, per fortuna, nessun danno fisico per Arnold Schwarzenegger. Nessuna notizia sul ragazzo protagonista dell'aggressione, lo si è sentito soltanto urlare: «Aiutami, ho bisogno di una Lamborghini»

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019