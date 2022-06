Biden e le stragi: «Dobbiamo vietare le armi d'assalto, troppe le carneficine»

«Dobbiamo fare qualcosa questa volta» sulle armi: «non si tratta di strappare le armi a qualcuno o diffamare chi ha armi legalmente». Lo ha detto il presidente Joe Biden parlando agli americani. Il discorso alla nazione di Biden arriva dopo che dall'inizio dell'anno si sono verificate negli Stati Uniti oltre 200 sparatorie di massa, ultima delle quali quella gravissima nella scuola di Uvalde. Le armi sono «la prima causa di morte per i bambini in America, più del cancro», ha proseguito il presidente Usa.

«È il momento di agire, non possiamo deludere di nuovo gli americani. Quante altre carneficine siamo disposti ad accettare?», ha aggiunto specificando che «il Secondo Emendamento della Costituzione non è assoluto, i diritti che prevede non sono illimitati». Le tutele esistenti per l'industria delle armi sono «oltraggiose, devono finire, è il momento per il Senato di fare qualcosa sulle armi», ha spiegato Biden definendo «incoscienti» i repubblicani che rifiutano in Senato anche solo di avviare il dibattito sulle armi.