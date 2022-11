Armi all'Ucraina, dagli Usa in arrivo razzi a lungo raggio: gittata di 150 km, «possono colpire le ​retrovie russe»

Il Pentagono sta valutando una proposta della Boeing per fornire all'Ucraina bombe di precisione di piccole dimensioni e a basso costo, da montate su razzi disponibili per Kiev e che permetterebbero di colpire ben oltre le linee di difesa russe. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters in un articolo in esclusiva pubblicato sul suo sito.

Le armi a lunga gittata dagli Usa

Le scorte militari degli Stati Uniti e degli alleati si stanno riducendo e l'Ucraina ha sempre più bisogno di armi sofisticate. Il sistema proposto dalla Boeing, denominato Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), è uno di una mezza dozzina di piani per la produzione di nuovi armamenti destinati all'Ucraina e agli alleati americani nell'Europa orientale, hanno dichiarato fonti industriali all'agenzia di stampa.

Exclusive: U.S. weighs sending 100-mile strike weapon to Ukraine https://t.co/e52BhNzSJf $BA — Mike Stone (@MichaelStone) November 28, 2022

La consegna nella primavera del 2023

Il GLSDB potrebbe essere consegnato già nella primavera del 2023, secondo un documento esaminato dall'agenzia e da tre persone a conoscenza del piano. Esso combina la bomba denominata GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) con il motore a razzo M26, entrambi disponibili nelle scorte degli Stati Uniti. Sebbene gli Stati Uniti abbiano respinto le richieste di Kiev per il missile Atacms con una gittata di 297 km, i 150 km del GLSDB consentirebbero all'Ucraina di colpire obiettivi militari russi che finora sono stati fuori dalla sua portata e di proseguire i suoi contrattacchi nelle retrovie russe.