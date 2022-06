Venerdì 3 Giugno 2022, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 09:38

L'invio massiccio di armi in Ucraina può essere un problema: quegli equipaggiamenti possono finire nel mercato nero ed essere usate per altri scopi, diversi dalla resistenza ucraina. È l'allarme lanciato dall' Interpol perché gli investigatori internazionali temono che le armi inviate all'Ucraina dagli alleati occidentali dall'inizio della guerra finiscano in mani di gruppi criminali in Europa. Il segretario generale dell'organizzazione Jurgen Stock ha espresso un avvertimento ai Paesi fornitori di armi: tracciate e controllate quelle armi per assicurarvi dove vanno. «L'ampia disponibilità di armi nel conflitto in corso porterà alla proliferazione di armi illecite nella fase successiva al conflitto», ha detto Stock, citato dai media internazionali.

On Wednesday the head of Interpol warned of a possible uptick in weapons trafficking once the war in Ukraine ends. pic.twitter.com/ouezfhfGoR — ANews (@anews) June 2, 2022

Jürgen Stock ha dichiarato che, una volta terminato il conflitto, un'ondata di armi da fuoco e armi pesanti inonderà il mercato internazionale e ha esortato gli Stati membri dell'Interpol, soprattutto quelli che forniscono armi, a cooperare per la tracciabilità delle armi.

«I gruppi criminali cercano di sfruttare queste situazioni caotiche e la disponibilità di armi, anche quelle utilizzate dai militari, comprese le armi pesanti. Queste saranno disponibili sul mercato criminale. Nessun Paese o regione può affrontarla in modo isolato, perché questi gruppi operano a livello globale», ha detto.



Ha aggiunto: «Possiamo aspettarci un afflusso di armi in Europa e non solo. Dobbiamo essere allarmati e dobbiamo aspettarci che queste armi vengano trafficate non solo nei Paesi vicini ma anche in altri continenti».

Ha detto che l'Interpol ha esortato i suoi membri a utilizzare il suo database per aiutare a «tracciare e rintracciare» le armi. «Siamo in contatto con i Paesi membri per incoraggiarli a utilizzare questi strumenti. I criminali sono interessati a tutti i tipi di armi... fondamentalmente tutte le armi che possono essere trasportate potrebbero essere utilizzate per scopi criminali».

Some outtakes, if you will, from my latest visit to the Donbas. Here’s Oleksiy, 38, from Donetsk city, showing us his Italian and Polish munitions at a position near Izyum. He’s quite pleased with their range and ability. pic.twitter.com/bw2fTpC4YD — Christopher Miller (@ChristopherJM) June 1, 2022

Gli alleati occidentali dell'Ucraina hanno inviato all'Ucraina spedizioni di armi militari di alto livello dopo l'invasione russa di oltre tre mesi fa. Martedì scorso, il presidente americano Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno a Kiev sistemi missilistici e munizioni avanzate.

Stock, il segretario generale dell'organizzazione internazionale di polizia, che ha parlato all'Anglo-American Press Association di Parigi, ha affermato che il conflitto in Ucraina ha portato anche a un aumento dei furti di fertilizzanti su larga scala e a un incremento dei prodotti agrochimici contraffatti.

Alla domanda sulla presunta violazione delle sanzioni e sul riciclaggio di denaro sporco da parte di oligarchi russi sottoposti a restrizioni internazionali, ha risposto che l'Interpol non sta indagando né su questi né su presunti crimini di guerra, riporta il quotidiano Guardian, poiché lo statuto dell'Interpol vieta all'organizzazione di essere coinvolta in attività politiche e deve rimanere neutrale. Ha anche detto però che l'organizzazione ha ricevuto una richiesta dall'Ucraina per contribuire all'identificazione delle vittime del conflitto. «Non siamo in Ucraina, ma potremmo dare il nostro contributo. Si tratta di un lavoro di identificazione classico», ha dichiarato Stock.