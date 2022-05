Sabato 28 Maggio 2022, 17:17

Effetto matrioska. Le armi russe catturate dagli ucraini sono risultate piene di microchip statunitensi. Quando le forze ucraine hanno iniziato a smontare diversi pezzi di equipaggiamento militare russo catturato o parzialmente distrutto, hanno scoperto una forte componente di microchip stranieri, in particolar modo prodotti negli Usa. La rivelazione dei componenti dell'intelligence ucraina è stata condivisa con The War Zone aprendo a due interrogativi importanti: la Russia non è capace di produrre componenti tecnologicamente avanzati per la propria macchina da guerra? Gli Stati Uniti potrebbero mantenere tali tecnologie al sicuro?

I chip ritrovati in diverse armi

Questi chip, per esempio, sono stati ritrovati all'interno di un 9S932-1, veicolo del posto di comando di difesa aerea dotato di radar che fa parte del più ampio sistema Barnaul-T, il sistema di difesa aerea Pantsir, il Ka-52 "Alligator" elicottero e un missile da crociera Kh-101 (AS-23A Kodiak). Nel veicolo del posto di comando della difesa aerea Barnaul-T i servizi segreti ucraini hanno affermato che gli specialisti hanno trovato otto microchip di produttori statunitensi come Intel , Micrel , Micron Technology e Atmel Corp. nei suoi sistemi di comunicazione.

Specialisti ucraini hanno anche trovato cinque chip fabbricati negli Stati Uniti - prodotti da AMD , Rochester Electronics , Texas Instruments e Linear Technology - nel cercatore di direzione di un sistema di difesa aerea Pantsir. Nel missile da crociera Kh-101 sono stati trovati almeno 35 chip di fabbricazione statunitense, inclusi quelli prodotti da Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor , Maxim Integrated , XILINX , Infineon Technologies , Intel, Onsemi e Micron Technology.

Quando hanno aperto il sistema elettro-ottico con torretta del Ka-52 Alligator, gli specialisti ucraini hanno trovato 22 chip di fabbricazione statunitense e un chip di fabbricazione coreana. I produttori statunitensi includevano Texas Instruments, IDT , Altera USA , Burr-Brown , Analog Devices Inc. , Micron Technology, Linear Technology e TE Connectivity.

Ci sono state delle violazioni o chip riciclati?

L'origine dei microchip trovati in queste armi russe non è chiara. Questi chip non avrebbero dovuto necessariamente essere acquistati direttamente dai produttori. Mentre gli Stati Uniti e molte altre nazioni hanno istituito sanzioni dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione totale il 24 febbraio che ha impedito loro di vendere loro apparecchiature compresi i microchip, non vi è alcuna indicazione che nessuno dei chip in queste risorse russe catturate o distrutte abbia violato nessuna di queste disposizioni. IDT è stata acquistata dalla società giapponese Renesas nel 2019. Micrel è stata acquistata da Microchip Technology Incorporated nel 2015. Atmel Corp. è stata acquistata anche da Microchip Technology, nel 2016. Cypress Semiconductor Corp., invece, è stata acquisita da Infineon Technologies nel 2020. Altera è stata acquistata da Intel nel 2015. Burr-Brown è stata acquistata dal Texas Strumenti nel 2000. Inoltre, esiste un mercato enorme e in gran parte non regolamentato per i chip riciclati, in gran parte provenienti dalla Cina , e molti di essi sembrano essere piuttosto vecchi.

Anche i funzionari dell'intelligence ucraina che hanno fornito l'elenco dei componenti non hanno potuto dire da dove provenissero i chip ma Skip Parish, esperto in materia di controdroni/armi a energia diretta/guerra elettronica/squadra rossa per la Nato e le forze armate statunitensi, ha esaminato l'elenco dei componenti fornito dall'intelligence ucraina e ha affermato che sollevano una serie di questioni. Tra queste una «totale dipendenza dalla tecnologia occidentale» nelle applicazioni di «set di chip integrati in parti di lavoro sensibili chiave dei sistemi d'arma russi: mira, navigazione, comunicazioni ed esecuzione dell'arma» ma anche il «guasto o inesistente controlli statunitensi» nei regolamenti sul traffico internazionale di armi , «entrambi a sostegno delle indagini quando vengono trovati in armi straniere».

Le sanzioni contro la Russia aggirate?

L'11 maggio, la segretaria al Commercio Gina Raimondo ha dichiarato in un'audizione al Senato che le sanzioni contro la Russia la stavano costringendo a cercare fonti alternative di componenti chiave. «Abbiamo rapporti da ucraini che quando trovano equipaggiamento militare russo a terra, è pieno di semiconduttori che hanno tolto da lavastoviglie e frigoriferi» ha testimoniato Raimondo. Mentre i componenti trovati negli elettrodomestici, ad esempio, sono più difficili da evitare che cadano nelle mani sbagliate, i funzionari statunitensi, ha affermato Parish, hanno l'autorità per impedire la spedizione di quei chip a duplice uso se ritengono che l'applicazione abbia usi militari critici. E, ha detto, questo evidenzia e offre la necessità di «un percorso chiaro per fermare il successo delle armi russe senza essere lì», e «un programma interno crash per fermare le spedizioni di tecnologia» dagli alleati degli Stati Uniti Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti Kingdom, noto collettivamente come i "Cinque occhi".

Mentre Raimondo ha testimoniato che l'Ucraina ha affermato che i russi hanno utilizzato parti di elettrodomestici nei suoi carri armati, è probabile - ha affermato Parish - che non sia così nei sistemi più sensibili predisposti dall'intelligence ucraina. Preoccupano per esempio «l'ottica del bersaglio dell'elicottero armato Ka-52 e i sistemi di guida missilistica». Diversi produttori di microchip, contattati da The War Zone, hanno affermato di non fare più affari con la Russia. Molti hanno detto che non sanno o non possono controllare dove finiscono le loro chips. E una società ha contestato l'affermazione dell'intelligence ucraina secondo cui i suoi chip sarebbero stati trovati nell'equipaggiamento militare russo. Una portavoce di Onsemi, ad esempio, ha sottolineato che i chip della sua azienda non sono di livello militare, quindi facilmente ottenibili.

Intel: «Non facciamo affari con la Russia»

Intel ha affermato che sebbene non possano sapere dove finiscono i loro chip, non fanno più affari né con la Russia né con la Bielorussia. «Anche se non sempre sappiamo né possiamo controllare quali prodotti creano i nostri clienti o le applicazioni che gli utenti finali possono sviluppare, Intel non supporta né tollera che i nostri prodotti vengano utilizzati per violare i diritti umani» ha affermato Penny Bruce, direttore delle comunicazioni aziendali di Intel . «Laddove veniamo a conoscenza della preoccupazione che i prodotti Intel siano utilizzati da un partner commerciale in relazione ad abusi dei diritti umani, limiteremo o cesseremo l'attività con la terza parte fino a quando ea meno che non avremo grande fiducia che i prodotti Intel non vengano utilizzati violare i diritti umani”». Intel, ha affermato Bruce, «ha sospeso tutte le spedizioni ai clienti sia in Russia che in Bielorussia ". Inoltre, “Intel continuerà a rispettare tutte le normative e le sanzioni applicabili all'esportazione nei paesi in cui opera; ciò include il rispetto delle sanzioni e dei controlli sulle esportazioni contro Russia e Bielorussia emessi dagli Stati Uniti e dalle nazioni alleate».

L'effetto Cina: principale produttore (e riciclatore)

Anche Analog Devices «si impegna a rispettare pienamente le leggi degli Stati Uniti, dell'UE e di altri paesi, inclusi i controlli sulle esportazioni, le sanzioni commerciali e i regolamenti» ha affermato Ferda Millan, portavoce dell'azienda. Non è chiaro quanto possa essere preoccupato il Dipartimento del Commercio per i microchip che l'intelligence ucraina ha affermato che sono stati trovati sui sistemi di difesa aerea russi, sugli elicotteri e sui missili da crociera. L'Ucraina afferma che i componenti più vecchi utilizzati dalla Russia, in particolare nel Kh-101, li rendono meno efficaci. Ma data la dipendenza della Russia dal gran numero di microchip, semiconduttori e altri componenti che circolano in giro - e le sue strette relazioni con la Cina, uno dei principali produttori e riciclatori di queste parti - gli effetti a lungo termine delle sanzioni, almeno per quanto riguarda gli alti componenti tecnologici come i chip, restano da vedere.