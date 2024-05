Giovedì 30 Maggio 2024, 00:15

L’Ucraina può colpire il territorio russo con armi occidentali? La domanda circola ormai con insistenza nelle cancellerie europee e a Washington che si dicono «aperti» alla possibilità. E dopo che per mesi la risposta è stata un secco «no», le dichiarazioni di Emmanuel Macron dei giorni scorsi sembra avere aperto una breccia. Parlando delle forze armate di Kiev, il presidente francese aveva suggerito la possibilità di dare loro il permesso «di neutralizzare i siti militari da dove vengono lanciati i missili, da dove l’Ucraina viene attaccata». E come già avvenuto per il possibile invio di truppe Nato su suolo ucraino, le dichiarazioni del capo dell’Eliseo hanno acceso ancora una volta il dibattito.

IL VERTICE A PRAGA

L’Alleanza atlantica, anche dopo il pressing del segretario generale Jens Stoltenberg, adesso deve decidere. E la riunione informale dei ministri degli Esteri Nato – che si terrà tra oggi e domani a Praga – serve anche a sciogliere gli ultimi nodi. Canada, Finlandia e Polonia hanno già detto di non avere alcuna restrizione sull’uso delle armi che saranno trasferite alle forze armate ucraine. «La Russia sta conducendo una guerra illegale di aggressione in Ucraina e l’Ucraina ha il diritto all’autodifesa secondo l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite», ha affermato la ministra degli Esteri finlandese Elina Valtonen, e «ciò include anche gli attacchi a obiettivi militari nel territorio dell’aggressore che sono necessari per l’autodifesa».

Dello stesso avviso il viceministro della Difesa polacco, Cezary Tomczyk, che ha ribadito che «non esistono restrizioni di questo tipo sulle armi polacche fornite all’Ucraina». E da Varsavia è arrivato anche l’annuncio del premier Donald Tusk sulla creazione di una zona cuscinetto di circa 200 metri al confine con la Bielorussia.

Il blocco dei favorevoli sembra dunque sovrapporsi a quello dei Paesi che hanno sempre sostenuto la linea dell’intransigenza nei riguardi di Mosca. Baltici e scandinavi in primis (ieri Volodymyr Zelensky ha ringraziato la Svezia per il nuovo pacchetto di aiuti da 1, 16 miliardi di euro). Ma l’impressione è che il tema, a parte l’eccezione del Belgioe di un gruppo minoritario di partner, inizia a essere accolto da quasi tutti gli alleati.

LA POSIZIONE TEDESCA

Berlino, che appariva più scettica, ha chiesto solo di evitare una discussione troppo pubblica. «Dovrebbe essere chiaro – anche nell’interesse della tattica e della strategia militare – che non dovremmo discutere pubblicamente di ciò che è possibile, di ciò che è permesso e di ciò che vorremmo o non vorremmo vedere», ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante una visita al gruppo missilistico che gestisce i Patriot. Ma lo stesso cancelliere Olaf Scholz in questi giorni sembra essersi orientato su una linea sempre più possibilista.

IL NODO “USA”

La discussione, dunque, è entrata ormai nel vivo. Ma per gli osservatori, il verdetto decisivo è quello della Casa Bianca, dove il presidente Joe Biden, in questi giorni, deve gestire non soltanto il dossier delle armi a Israele, ma anche quello non meno complesso degli aiuti militari forniti all’Ucraina. Nelle ultime ore, come ha suggerito il Washington Post, sembrano aumentare le possibilità del semaforo verde per colpire con armi Usa in territorio russo. Il segretario di Stato Anthony Blinken, per evitare fughe in avanti, ha chiarito che l’amministrazione democratica non ha mai “incoraggiato o facilitato attacchi al di fuori dell’Ucraina”. Tuttavia, lo stesso capo della diplomazia Usa, in missione in Moldavia, ha spiegato che “l’Ucraina deve prendere le proprie decisioni sul modo migliore e più efficace per difendersi”. E che Washington farà il possibile per fornirle gli strumenti per raggiungere questo scopo.

L’INTERVENTO DI PUTIN

Una partita difficile, su cui Vladimir Putin ha già fatto capire che non accetterà compromessi. Il presidente russo ha minacciato conseguenze in caso di armi occidentali lanciate contro la Federazione. Ma nello stesso tempo, dal Cremlino sono arrivate anche indicazioni su una nuova apertura a negoziati per mettere fine alla guerra. Nel suo ultimo videomessaggio,

Putin ha detto di essere favorevole alle trattative, ma che «è la parte ucraina ad essersi rifiutata pubblicamente». Gli ucraini, ha detto Putin, «hanno firmato un accordo e poi si sono tirati indietro con l’obiettivo di sconfiggerci sul campo di battaglia. Non ci stanno riuscendo però. E ora quindi sarebbero pronti a negoziare. Bene, tornate». E il guanto di sfida non riguarda solo Kiev, ma anche Washington.

Il governo Usa ha confermato la propria presenza al vertice di pace in Svizzera. Ma per Putin è importante inviare messaggi anche per chi potrebbe prendere il posto di Biden alla Casa Bianca, e cioè Donald Trump. Secondo il Washington Post, l’ex presidente, in un evento per raccogliere fondi per la sua campagna, ha detto che «avrebbe bombardato Mosca in risposta all’invasione in Ucraina e avrebbe attaccato Pechino se la Cina avesse invaso Taiwan».

E queste parole rischiano di avere un peso nella percezione del Cremlino sul futuro del conflitto e anche sul possibile andamento delle operazioni militari. Le forze di Mosca continuano a premere su diversi punti del fronte, anche nella parte meridionale. Ieri, la Difesa russa ha detto di avere distrutto due droni navali ucraini nel Mar Nero. L’aeronautica di Kiev ha dichiarato che nella notte aveva abbattuto 13 droni, i cui detriti hanno però danneggiato lo stesso alcune infrastrutture energetiche della regione nordoccidentale del Paese. E molti analisti temono che Putin possa accelerare prima che gli aiuti occidentali diano ossigeno alle truppe nemiche.