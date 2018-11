In Africa il traffico illecito di armi uccide ogni anno 45 mila persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ginevra - L'atto di accusa ai Paesi che vendono armi in Africa è pesantissimo. Il traffico illecito di armi uccide ogni anno nel continente nero 45.000 persone alimentando i conflitti regionali. La denuncia arriva dallo studio di Small Arms Survey, un istituto di ricerca che fa base a Ginevra e che ha analizzato il periodo tra il 2012 e il 2017. «In Africa registriamo complessivamente 140.000 morti e omicidi dovuti ai conflitti armati ogni anno, tra cui 45.000 — che equivale a un terzo — sono morti violente, causate dall’utilizzo illecito di armi da fuoco».«Le armi e munizioni che provengono dal mercato nero oppure rubate in arsenali bellici non sufficientemente controllati alimentano il flusso di armi nell’Africa occidentale. I trafficanti si forniscono anche grazie alla produzione artigianale di armi da fuoco leggere o alla messa in circolazione di armi illegalmente detenute», si legge nel rapporto. Queste armi attraversano le frontiere per soddisfare le esigenze di gruppi estremisti come Boko Haram, Al Qaeda, Ansar Dine e al-Murabitun.