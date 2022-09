Bomba atomica, i possibili scenari (secondo Nature): dall'inverno nucleare alla carestia mondiale

Cosa accadrebbe in caso di esplosione atomica è quello che dall'inizio della guerra in Ucraina si chiedono tutti. La rivista Nature ha analizzato tutte le possibili svolte. Nello scenario comune, frutto probabilmente di anni di minaccia di uso dell'atomica durante la guerra fredda tra Urss e Usa, la Russia anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica, è sempre stata associata all'uso di armi nucleari.

Da quando nel cuore dell'Europa è scoppiato il più grande conflitto che si ricordi dalla seconda guerra mondiale, cioè l'invasione dell'Ucraina, tra i timori collettivi è tornato prepotentemente a farsi spazio la paura di ritrovarsi coinvolti in una catastrofe nucleare. In Ucraina tra l'altro in molti sono ancora memori, nonché testimoni, delle conseguenze che l'incidente di Chernobyl del 1986 ha causato per gli anni avvenire, senza contare i 65 morti e gli oltre 100mila sfollati dell'epoca.

I possibili scenari post atomici analizzati da Nature

La più prestigiosa rivista scientifica al mondo ha dunque analizzato le gravi conseguenze che potrebbero scaturire in caso di detonazioni atomiche su vasta scala. Per prima cosa l'esplosione di armi nucleari causerebbe una diffusione atmosferica rapidissima di furiggine il che comporterebbe grandi perturbazioni al clima terrestre tanto da causare una diminuzione drastica non solo del cibo ma soprattutto dell'acqua, l'elemento fondamentale per la vita sul pianeta.

L'incredibile emissione di fuliggine inoltre causerebbe poi quel fenomeno conosciuto come "Inverno nucleare". In pratica, gli studi hanno stabilito che le grandi tempeste di fuoco che verrebbero generate da un simile conflitto produrrebbero incredibili quantità di furiggine, le quali andrebbero a impedire il passaggio della luce solare, portando così a un'inevitabile ghiacciamento. Una guerra tra gli Stati Uniti, i suoi alleati e la Russia, che secondo Nature, possiede più del 90% dell'arsenale nucleare globale, potrebbe portare proprio a questo scenario post apocalittico. Ovviamente l'uso di poche armi nucleari a basso impatto non causerebbe tutto ciò, anche se una volta iniziata una guerra nucleare, potrebbe essere molto difficile limitarne l'escalation e quindi prevederne le conseguenze. Attualmente le nazione che possiedono la bomba atomica oltre a Stati Uniti e Russia sono: Cina, Francia, Regno Unito, Corea del Nord, Israele, India e Pakistan.

