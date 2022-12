India, donna uccisa da un proiettile vagante. «Sparato da tifosi che festeggiavano l'Argentina ai Mondiali»

Uccisa da un proiettile vagante mentre era in casa. La vittima, secondo quanto confermato dalle autorità e riportato poi dalla stampa indiana, sarebbe una donna di 50 anni, Salam Ningol. Una tragedia avvenuta nella città di Imphal, stato del Manipur, India, intorno alle 23:30 di domenica (ora locale), dopo che centinaia di appassionati di calcio si erano riversati in strada per celebrare la vittoria dell'Argentina ai Mondiali. Durante i festeggiamenti però qualcuno ha pensato bene di estrarre una pistola e sparare in aria, così uno dei proiettili è "entrato" dalla finestra dell'abitazione, situata al primo piano di una palazzina, colpendo la donna alla schiena.

La polizia ha detto che sono stati rinvenuti due fori di proiettile sulla finestra, il primo non è andato a segno, il secondo purtroppo è stato fatale. Interpellata da Northeast Live, un'emittente locale, la famiglia ha dichiarato che non celebreraà i funerali della 50enne fino a quando non saranno arrestati i responsabili dell'omicidio.

Woman killed by stray bullet fired by fans celebrating Argentina's dramatic World Cup win in India pic.twitter.com/U7Ijve7y3c — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) December 20, 2022

